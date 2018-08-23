«داعش» ينشر تسجيلا صوتيا لزعيمه «أبو بكر البغدادي»

نشر تنظيم الدولة الإسلامية ما قال إنه تسجيلا صوتيا لزعيمه أبو بكر البغدادي وهو أول تسجيل ينسب له منذ نحو عام كامل.

ونشرت حسابات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي التسجيل غير المؤرخ لكن البغدادي ذكر في الخطاب أحداث راهنة منها أزمة رجل الدين الامريكي المحتجز في تركيا.

وأكد البغدادي أن "المجاهدين لايحسبون الانتصار او الهزيمة بفقدان بلد أو آخر" مطالبا أنصار التنظيم بمواصلة "الجهاد" وعدم اليأس بعد الخسائر العسكرية التي تعرض لها التنظيم.

وخسر التنظيم أغلب الأراضي التي سيطر عليها قبل 3 اعوام و آخر خسائرة كانت في الرقة التي كان يعتبرها عاصمته.

ويعود آخر تسجيل صوتي للبغدادي إلى سبتمبر/ أيلول عام 2017، قبل أسابيع من خسارته مدينة الرقة إثر هجوم شنته قوات سوريا الديموقراطية، وهي قوة عسكرية قوامها الرئيسي من الأكراد كانت تقاتل التنظيم بدعم استخباراتي وعسكري أميركي.

وبعد خسارته خلال العامين الماضيين، غالبية مناطق سيطرته في سوريا والعراق لم يعد للتنظيم وجود يذكر باستثناء جيوب محدودة في المناطق النائية.

وقال البغدادي في التسجيل إن "دولة الخلافة باقية باذن الله لتنصر دين الله وتقاتل اعداءه".

وطالب أنصار التنظيم في العراق والشام واليمن وسيناء وخراسان وليبيا وغرب ووسط افريقيا وغيرها من الأماكن إلى مواصلة حمل السلاح والجهاد.

وترددت انباء خلال الأشهر الماضية حول مقتل البغدادي في العراق لكن التنظيم لم يعلق عليها في السابق.

وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة قد حذر مؤخرا من أن التنظيم لازال يملك مابين 20 إلى 30 ألف مقاتل منتشرين بين العراق وسوريا.