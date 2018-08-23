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ضبط 4 أشخاص قتلوا طالبا لسرقة «توكتوك» بالشرقية

الشرقية- فاطمة علي
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 3:20 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 3:20 م

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط 4 أشخاص من المتورطين في قتل طالب والتخلص من جثته في مياه مصرف "بحر البقر".

كان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "محمد.ال.س"، 16 سنة، طالب بالصف الأول بالدبلوم، مُقيم بكفر "الشاويش" بفاقوس، غارقًا في مياه مصرف "بحر البقر".

وتبين من التحريات الأولية، أن المجني عليه، يعمل سائقًا على "توكتوك" خلال فترة الإجازة المدرسية، إلا أنه اختفى قبل 4 أيام، بعد سرقة مجهولين دراجته البخارية، والتخلص من جثته في مياه مصرف "بحر البقر".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، قبل أن تُصرح بالدفن وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة، فيما توصلت التحريات إلى تحديد وضبط 4 من مرتكبي الواقعة، وتم التحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.


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