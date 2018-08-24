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يوسف عن مواجهة الحدود .. لاتوجد مباراة سهلة فى الدوري

عمرو فهمي
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 11:41 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 11:50 م

أكد محمد يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، على احترامهم الكبير لفريق حرس الحدود الذي يواجه الأهلي في الدوري مساء غدٍ، الجمعة.

ويلتقي الأهلي وفريق حرس الحدود في التاسعة من مساء غدٍ، في إطار المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية.

وأكّد يوسف، على أن مباراة الحدود مباراة مهمة في مشوار الفريق بالدوري الممتاز، وفي سعيه نحو الحفاظ على لقبه الذي يحمله للمرة الأربعين في تاريخه، مشيرًا إلى أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة في الدوري، فكل المباريات تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد والعرق حتى تحسم نقاطها الثلاث.

وأوضح المدرب العام بالأهلي، أنهم يحترمون كل الفرق ويعملون لها حسابًا؛ فَكُرَةُ القدم لا تعرف الاستهتار.


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