منذ سنوات قليلة أنتجت شركة صناعة السيارات الفارهة البريطانية "أستون مارتن"، عددا محدودا من السيارة "دي.بي5"، وبعد نجاح التجربة وبيع كل المجموعة قررت الشركة إنتاج 25 وحدة من السيارة الشهيرة "دي.بي5" نجمة فيلم "جولدن فينجر" من أفلام الجاسوسية "جيمس بوند".

وبحسب موقع "موتور تريند"، المتخصص في موضوعات السيارات، فإنه سيتم إنتاج كل سيارة جديدة من طراز "دي.بي5" على أساس السيارة الأصلية وفي مصانع "أستون مارتن".

في الوقت نفسه سيتم إدخال بعض التغييرات لتحسين جودة الإنتاج وزيادة قدراتها، لكنها في النهاية ستكون نسخة متطابقة تقريبا من السيارة الشهيرة التي ظهرت في الفيلم، ويعني هذا أن تلك السيارات ستحصل على نفس الطلاء الفضي المستخدم في السيارة الأصلية، كما استعانت الشركة بأخصائي المؤثرات الخاصة "كريس كوربولد" الذي عمل في آخر 8 أفلام من سلسلة "جيمس بوند" لتجهيز السيارات بعدد من الخصائص المميزة مثل لوحة الأرقام الدوارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أستون مارتن"، "أندي بالمر"، في بيان: "إن العلاقة بين أستون مارتن وجيمس بوند هي شيء نفخر به ونؤكد أن السيارة دي.بي5 مازالت سيارة جيمس بوند بعد كل هذه السنوات".

في الوقت نفسه فإن العملاء الـ25 الذين سيحصلون على واحدة من سيارات "دي.بي5" سيكونون من الأثرياء، فقد ستصل تكلفة السيارة الواحدة إلى 2.75 مليون جنيه استرليني بما يعادل 3.5 مليون دولار، في الوقت نفسه فإن هذه السيارات لن يكون مسموحا لها بالسير في الشوارع العامة، ومن المقرر بدء تسليم هذه السيارات للعملاء عام 2020.