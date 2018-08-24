الأهلي يختتم استعداداته للحدود بمران خفيف فى برج العرب

أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق حرس الحدود.

ويلتقي الأهلي وفريق حرس الحدود في التاسعة من مساء غدٍ، في إطار المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، على ستاد المكس بالإسكندرية.

وشارك في المران جميع اللاعبين الذين وقع عليهم اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، وركّز خلاله على بعض الجُمَل الفنية، وبعض التدريبات البدنية الخفيفة.

وتضم القائمة 20 لاعبًا، وهم: شريف إكرامي، وعلى لطفي، وساليف كوليبالي، وحسام عاشور، وهشام محمد، ومروان محسن، ومحمد نجيب، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد حمودي، وناصر ماهر، ووليد سليمان، وسعد سمير، وأحمد ياسر، وصلاح محسن، وأكرم توفيق، ووليد آزارو، وإسلام محارب، ومحمد هاني.