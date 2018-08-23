الشرطة اليمنية تعتقل 7 عرسان خلال زفافهم بسبب إطلاق نار

أعلنت الشرطة اليمنية في محافظة عدن جنوبي البلاد، اليوم الخميس، اعتقال سبعة عرسان، خلال حفلات زفافهم، بسبب إطلاق محتفلين النار في الهواء ابتهاجًا بهذه المناسبة.

وجاء في بيان للشرطة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أن "أفراد شرطة التواهي في عدن، اعتقلت اليوم، عريسًا من حفل عرسه في أحد أحياء العاصمة المؤقتة، وذلك بعد قيام ضيوفه بإطلاق النار في الهواء بكثافة، وهو الأمر الذي عرض حياة السكان للخطر، وأثار هلع الأهالي واستيائهم".

وذكر البيان أنه "بذلك أصبح هذا العريس هو السابع، الذي تقوم شرطة عدن باعتقاله، لذات السبب في أقل من أسبوعين، وفي يوم زفافهم".

وكانت إدارة شرطة عدن قد عممت مطلع أغسطس الحالي، بيانًا وزعته على وسائل الإعلام، حذرت فيه من إطلاق النار في الهواء خلال مراسيم الزفاف.