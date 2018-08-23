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الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه جازان

دينا النجار
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:50 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:50 م

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.


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