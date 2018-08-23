الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا باليستيا باتجاه جازان

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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.