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كارتيرون يشكو ضغط المباريات

الشروق
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 11:45 ص | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 11:45 ص

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، إلى أن الفريق يعاني من إجهاد شديد بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، وهو ما ترتب عليه تأثر أداء بعض اللاعبين بسبب المجهود البدني والعضلي الذي يبذلونه.

وذكر كارتيرون، أنه يسعى دائمًا برفقة جهازه المعاون لتخليص اللاعبين من الإجهاد العضلي، من خلال البرامج الاستشفائية التي يخضعون إليها بين المباريات، واتباع سياسة التدوير من أجل تلافي الإصابات قدر الإمكان، وتحقيق الأهداف المخطط لها.

واختتم المدير الفني للأهلي بالتأكيد على ثقته في قدرات لاعبي الأهلي بشأن التعامل مع ظروف ضغط المباريات، ولكنه في النهاية يتحدث عن أمر غير طبيعي يواجهه الفريق بشأن خوض مباراة كل 72 ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة حرس الحدود غدًا الجمعة بالدوري.


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