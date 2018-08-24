مصر في مجموعة قوية ببطولة إفريقيا لناشئي السلة

أسفرت قرعة بطولة افريقيا لناشئي كرة السلة تحت ١٨ عامًا المُقامة بمالي عن وقوع منتخبات مالى، ومصر، وأوغندا، وغينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا في المجموعة الأولي، فيما تقع منتخبات أنجولا، وتونس ، وساحل العاج، والجزائر، و رواندا ، والسنغال في المجموعة الثانية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تأجيل مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الليبي في الْيَوْم الأول من البطولة بسبب عدم وصول امتعةً الفريق الليبي.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة أنه تم تحديد يوم الإثنين المقبل 27 أغسطس لإقامة مباراة مصر وليبيا، وهو من المفترض أن يكون يوم الراحة الأول بالبطولة.

وستجرى غدًا الجمعة مباريات إفتتاح البطولة بلقاءات تجمع المنتخب الجزائري أمام نظيره الرواندي في السادسة مساءً، فيما سيلتقي المنتخب الكونغولي أمام نظيره الأوغندي في التوقيت ذاته، على أن تقام المباراة الثالثة بين منتخبي مالي وغينيا في السابعة مساءً.

يُذكر أنه يرأس بعثة المنتخب الوطني خالد القوصي، ويرافقه رفيق يوسف المدير الفني وكلا من المدربين أحمد الجارحي واحمد عبد الوهاب "بيبو" ومصطفى إبراهيم خليل طبيبا وأحمد المنشاوي إداريا ومحمد المنشاوي حكم دولي مرافق.

كما تضم قائمة المنتخب 12 لاعبا هم: مؤمن موسى ، يوسف المعداوى ، عمر طارق ، محمود نور الدين ، أدهم الصباغ ، عبد الرحمن سمير ، كريم حاتم، إبراهيم هشام، معاذ أيمن ، ياسين أسامة ، زياد صقر و سيف صلاح.