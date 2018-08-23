قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام السعودي، الدكتور عبد الله المغلوث، إن المملكة حكومة وشعبًا تفخر وتشرف بخدمة البيتين، متابعًا أنه نحو 250 ألف مواطن وأكثر من 60 جهة حكومية، يعملون في خدمة ضيوف الرحمن.



وأضاف متحدث «الإعلام السعودي»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن موسم الحج هذا العام حقق نجاحًا كبيرًا، حيث تم تفعيل العديد من التقنيات الحديثة التي ساهمت في تيسير إجراءات دخول الحجيج إلى المملكة لأداء المناسك.



وتابع أنه من ضمن المميزات التي قُدمت خلال موسم الحج الجاري، مساعدة المرضى في أداء المناسك من خلال توفير كل المعدات والأدوات الطبية التي تيسر لهم أداء المشاعر، فضلًا عن وجود بوابة إعلامية رقمية تهدف إلى إيصال المعلومات والأخبار إلى كل الزوار والحجاج، بأسرع طريقة، من خلال الرسائل النصية فور وصولهم، وعرض المعلومات على الشاشات في المطارات والمشاعر المقدسة.





