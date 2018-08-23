رئيس «البعثة الطبية للحج» يكشف آخر تطورات حالة الحجاج المصريين

قال المشرف العام على بعثة وزارة الصحة الطبية بالحج، الدكتور عمرو قنديل، إن الحجاج المصريين بخير ولا يوجد أية أمراض وبائية بين الحجاج، مشيرا إلى أن أعداد الحجاج المترددين على العيادات التي شكلتها بعثة الصحة للحج بلغ 67 ألفا و120 مترددا.

وأضاف "قنديل"، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر بعثة الحج السياحي بمشعر منى اليوم الخميس: "إن جميع من ترددوا على العيادات الطبية بالسعودية تم علاجهم بالمجان على نفقة الدولة بما في ذلك العمليات الجراحية وغسيل الكلى"، ذاكرا أن الاستعداد لموسم الحج هذا العام تم قبل 5 أشهر من بدء الحج، مشيدا بالتعاون الكبير والفعال مع بعثات الحج الثلاث الداخلية والسياحة والتضامن.

وأوضح أن البعثة اصطحبت معها من القاهرة نحو 17 طنا من الأدوية و107 أنواع من الدواء، فقد أقامت البعثة الطبية 36 عيادة بالسعودية بأماكن تجمع الحجاج المصريين "34 في مكة واثنان في المدينة المنورة"، فضلا عن أكثر من 8 عيادات متنقلة بالمدينة المنورة ولجان بالمستشفيات السعودية لمتابعة المرضى من الحجاج المصريين.

وأشار "قنديل" إلى تشكيل لجان إشرافية تتولى متابعة عمل العيادات، موضحا أن البعثة تضم 360 فردا ما بين طبيب وصيدلي وممرض وإداري وخدمات معاونة، فتم تنظيم عدد كبير من الندوات للحجاج المصريين بمكة والمدينة؛ لتوعيتهم بكيفية الوقاية من الأمراض التي تنتج عن الزحام ارتفاع درجات الحرارة، منوها إلى أنه سيوصي في تقريره بزيادة العيادات الطبية بالمدينة المنورة العام المقبل.

وتابع "تم إجراء 153 عملية غسيل كلوي لـ32 حاجا بالمستشفيات السعودية حتى الآن كانوا يعانون من مرض فشل كلوي قبل سفرهم لأداء الحج، وذلك بمعدل 2 إلى 3 مرات أسبوعية، حيث كان هناك طبيب وممرض خلال أداء المناسك بمنى وعرفات لمرافقة الحجاج إلى أقرب مستشفى لإجراء عملية الغسيل".

وأكد "قنديل" أن هناك 35 حالة كانت متواجدة بالمستشفيات السعودية قبل بدء مناسك الحج يوم 20 أغسطس الماضي تم تصعيد نحو 33 منهم إلى عرفات بسيارات إسعاف، فيما لم يتمكن حاجان من الصعود لعرفة لوجود خطر على حياتهم حال تحركوا من أماكنهم، ذاكرا أن المستشفيات السعودية أجرت عددا من العمليات الجراحية للحجاج المصريين تنوعت ما بين الكسور في الرجل وعمليات قلب مفتوح وإزالة أورام في المخ، وأن كل الإجراءات الصحية التي تتم بالمستشفيات السعودية تتم بالمجان.

وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى وجود 19 حالة توفت خلال أداء المناسك بمنى وعرفات ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 37 حالة وفاة، مؤكدا أن غالبية الأمراض التي شكا منها الحجاج المصريين كانت عبارة عن آلام في المفاصل والعظام ونزلات برد واحتقان بالحلق فضلا عن أمراض الجلد الناتجة عن الحرارة.