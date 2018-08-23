مقتل شخص وإصابة 5 في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتين بمركز إطسا بالفيوم.



كان اللواء خالد شلبي، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة محمد فهمي بمدينة إطسا ووقوع قتيل وإصابة آخرين.



انتقلت حملة مكبرة بقيادة المقدم وائل عبد الحي، رئيس المباحث، وتبين أن مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتي «أبو منصور» و«سيد أحمد» على خلفية الصراع الدائر بينهما على ممر فاصل بين أرضيهما الزراعية، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين من عائلة سيد أحمد، كما أصيب أحد أفراد عائلة «أبو منصور».



تم نقل جثة المتوفي والمصابين لمستشفى إطسا المركزي، وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهم الهارب، كما تم تحرير محضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.