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عاجل.. الداخلية الروسية: شخص يطلق النار على فردين شرطة في موسكو

دينا النجار
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:22 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:22 م

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، أن الداخلية الروسية أعلنت عن إطلاق شخص مجهول النار على اثنين من أفراد الشرطة في موسكو، ما أدى إلى إصابة أحداهما.


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