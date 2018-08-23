أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس، أن الداخلية الروسية أعلنت عن إطلاق شخص مجهول النار على اثنين من أفراد الشرطة في موسكو، ما أدى إلى إصابة أحداهما.