فقدان 3 أشخاص في اليابان مع الاستعداد لوصول إعصار «سيمارون»

أعلنت السلطات اليابانية، فقدان ثلاثة أشخاص، في الوقت الذي تسبب فيه إعصار "سيمارون" القوي، في هبوب رياح عاتية وسقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في وسط وغرب البلاد، اليوم الخميس.

وتقوم السلطات المحلية حاليا، بالبحث على شاطئ مدينة شيزوكا، حيث صدر تحذير من ارتفاع الأمواج، عن ثلاثة مفقودين من طلاب الجامعة.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، أنه يُخشى من أن تكون الأمواج العالية قد جرفت المفقودين الثلاثة بعد أن كانوا في المنطقة مساء الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار، وهو رقم 20 هذا الموسم، إلى اليابسة في جزيرة شيكوكو في جنوب غرب البلاد مساء اليوم، وسط تحذير من هيئة الأرصاد بإمكانية حدوث انهيارات طينية وزيادة منسوب مياه الأنهار.

وذكرت الهيئة، أن الإعصار قد يسفر عن موجات مد يصل ارتفاعها إلى 11 مترا في شيكوكو ومنطقة كينكي.

وفي اجتماع حكومي، حذر رئيس الوزراء شينزو آبي، من "سقوط الأمطار بمعدلات قياسية"، وهو ما سيكون بسبب إعصاري سيمارون وسوليك، وهو رقم 19 لهذا الموسم.

من المقرر أن يصل إعصار "سوليك" إلى شبه الجزيرة الكورية مساء اليوم الخميس، بعد أن يمر بالقرب من الجزر الجنوبية لليابان.

وحتى الساعة الثانية مساء "05:00 بتوقيت جرينتش" كان الإعصار سيمارون قد تسبب في إلغاء 333 رحلة جوية، بالإضافة إلى إلغاء خدمات خاصة بالقطارات وعبارات نقل الركاب.

وأعلنت الهيئة، أنه يُتوقع هطول أمطار يصل منسوبها إلى 800 ملليمتر في شيكوكو وما يصل إلى 600 ملليمتر في منطقة كينكي ومقاطعة "ميي" بحلول صباح غد الجمعة.

وخلال هذا الصيف، عانت اليابان من أعنف الكوارث المرتبطة بالطقس منذ أكثر من ثلاثة عقود، ففي أوائل يوليو، تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية هائلة في الغرب؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا وتدمير منازل وطرق، وكانت مقاطعات إيمى وأوكاياما وهيروشيما الأكثر تضررا.

كما اجتاحت موجة حر شديدة البلاد بعد ذلك مباشرة وخلفت أكثر من 130 قتيلا بسبب ضربات الشمس، فقد تخطت الحرارة الـ40 درجة مئوية في بعض المناطق.