قالت نجلاء العادلي، رئيس غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن الغرفة بدأت أعمالها منذ أول أيام عيد الأضحى، ولم تتلق أي شكاوى عن حالات تحرش حتى الآن، متابعة أنه تم رصد 15 حالة تحرش بحديقة الحيوان بالجيزة في ثاني أيام العيد ميدانيًا.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أنه تم الحصول على بيانات الفتيات التي تعرضن للتحرش، لبحث الوضع القانوني، ومساندتهم في رفع دعاوى قضائية ضد الجناة، بحسب رغبتهن.

وعن كيفية الوصول إلى الغرفة، ذكرت أن أسهل طريقة للتواصل مع المجلس هي عن طريق الخط الساخن «15115»، موضحة أن الغرفة تعمل منذ التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وناشدت الفتيات بالتواصل الفوري مع غرفة العمليات حال تعرضهن لأي حالة تحرش أو عنف، مؤكدة أن المجلس سيعمل على تقديم كل سبل الدعم الممكنة للمعنفات.

وتابعت: «نحاول تشجيع الفتيات على رفع دعاوى قضائية ضد مرتكبي حالات التحرش للحصول على حقهن، وفي بعض الأحيان نرفع الدعاوى دون مقابل إذا كانت المعنفة غير قادرة، ونعمل على متابعة القضية حتى إصدار حكم».