الأهلي السعودي يتعاقد مع البرازيلي جوزيف دي سوزا

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تعاقد مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي لكرة القدم، برئاسة ماجد النفيعي، مع البرازيلي جوزيف دي سوزا، قادماً من فريق فناربخشه التركي لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وتمت الصفقة بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، حسبما أفاد المركز الإعلامي للنادي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بدعم كبير من المستشار تركي آل الشيخ، الأهلي يتعاقد رسمياً مع النجم البرازيلي جوزيف دي سوزا لثلاث سنوات مقبلة قادماً من فناربخشه التركي".

واكتمل عقد اللاعبين الأجانب في الأهلي، حيث تعاقد مع عمر السومه وعبدالله السعيد ومحمد عبدالشافي وخوسيه خورادو وأليكسيس رواناو وجانيني تافاريس وباولو دياز، وجوزيف دي سوزا.