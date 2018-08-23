وزير النقل: تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه يتم حاليا تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل في صعيد مصر، مضيفا أن تلك المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم تلك المحاور في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

ونوه "عرفات"، إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، فوُضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق جديدة في الصعيد تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، موضحا أن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

وتشمل تلك المشروعات محور كوبري طما على النيل بمحافظة سوهاج الذي يربط الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة-أسوان" بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة-أسوان"، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى 6.6 كم وعرض 21 مترا بتكلفة 550 مليون جنيه، وتتكون تلك المرحلة من كوبري نيل، و5 كباري علوية، و8 أنفاق، و3 برابخ، ويجري العمل في المرحلة الثانية بطول 34.5 كم بتكلفة مليار جنيه، بالإضافة إلى محور كوبري كلابشة على النيل بمحافظة أسوان الذي يربط بين الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة-أسوان" بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة-أسوان"، ويبلغ طوله 23 كم، وعرضه 21 مترا بتكلفة 642.5 مليون جنيه، ويتكون من كوبري نيل، و8 كباري علوية، وكوبري سطحي، و6 أنفاق.

وأوضح "عرفات"، أن تلك المحاور أيضا تشمل محور "قوص- نقادة" على النيل بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي ويبلغ طوله 19 كم، وعرضه 21 مترا، بتكفة 1.224 مليار جنيه، ويتكون من كوبري نيل، و14 كوبري علوي، و11 نفاقا.

ومحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا الذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، ويبلغ طولها 24 كم، وعرضها 21 مترا، بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من كوبري نيل، وكوبري سكة حديد، وكوبري فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كوبري علوي، و16 نفاقا، و2 بربخ، وأعمال طرق ومداخل بطول 22 كم، وكذلك سيتم تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط الذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الصحراوي الغربي، ويبلغ طوله 30 كم، عرضه 21 مترا، بتكلفة 1.700 مليار جنيه.

كما يتم تنفيذ محور دارو على النيل بمحافظة أسوان، ويربط بين الطريق الزراعي الشرقي "القاهرة-أسوان" بالطريق الصحراوي الغربي "القاهرة-أسوان"، ويبلغ طوله 17 كم، وعرضه 21 مترا، بتكلفة 1.356 مليار جنيه، بالإضافة إلى محور عدلي منصور بمحافظة بني سويف بطول 4.5 كم وتكلفة 800 مليون جنيه.