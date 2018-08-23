الإفراج بكفالة عن مطربي الراب الفرنسيين على خلفية شجار المطار

أكد مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن محكمة استئناف أفرجت بكفالة عن اثنين من أبرز مطربي الراب الفرنسيين، كانا يواجهان محاكمة على خلفية مشاجرة أغلقت لفترة وجيزة جزءًا من مطار أورلي في باريس.

وتم في البداية حبس مطربي الراب المتنافسين «بوبا» و «كاريس»، وتسعة من أنصارهما الذين تم أيضًا إطلاق سراحهم بكفالة بعد الحادث الذي وقع في مطار أورلي في الأول من أغسطس.

وأظهرت لقطات فيديو للحادث اشتباكًا عنيفًا بين عدد من الرجال في المنطقة الحرة، فيما تدافع ركاب آخرون للحصول على ملجأ.

وكان كلاً المغنيين متوجهين إلى برشلونة؛ لإحياء حفل منفصل لكل منهما عندما اندلعت المعركة، كما ذكرت قناة ( بي اف ام تي في) التليفزيونية في ذلك الوقت، ومن المقرر أن يمثلا للمحاكمة في 6 سبتمبر المقبل.