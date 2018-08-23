ترامب يحذر الأمريكيين من تداعيات عزله: أنا أو انهيار الاقتصاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن أي محاولة لعزله من منصبه ستؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم والاقتصاد" في بلاده.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية"، حسب ما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وتابع: "بدون هذا النوع من التفكير (السعي لعزله)، سنرى أرقاما (اقتصادية) لا تصدق.. لأنني أقوم بعمل جيد".

وجاءت تصريحات ترامب على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس لإمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترامب بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات.