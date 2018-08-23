مسؤولون في جنوب أفريقيا يلتقون مندوبين أمريكيين بعد تغريدة «ترامب» حول إصلاح ملكية الأرض

قالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، لينديوي سيسولو، اليوم الخميس، إنها سوف تطلب توضيحا من الولايات المتحدة بشأن "التعليقات المؤسفة" التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة حول سياسة إصلاح ملكية الأراضي في جنوب أفريقيا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أنه: "من المؤسف أن تكون التغريدة مبنية على معلومات خاطئة. لقد أصدرت الوزيرة تعليماتها بالاجتماع مع السفارة الأمريكية في بريتوريا لطلب توضيح حول المسألة اليوم".

وأضاف البيان أن "الوزيرة سيسولو سوف تتواصل أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بهذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية".

وقال ترامب في تغريدة في وقت متأخر أمس الأربعاء إنه طلب من وزير الخارجية بومبيو أن يدرس عن كثب قضية مصادرة الأراضي والمزارع في جنوب أفريقيا، وأيضا عمليات نزع الملكية وجرائم قتل المزارعين على نطاق واسع.