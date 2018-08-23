وفاة الفنان الأردني ياسر المصري في حادث سير

توفي منذ قليل بمستشفى جبل الزيتون في منطقة الزرقاء الأردنية الفنان الأردني ياسر المصري؛ إثر حادثة سيارة بضاحية مكة بالمنطقة ذاتها.

ونعى نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب المصري، الفنان الراحل، موضحًا أنه تعرض لحادث سير في ضاحية مكة بالزرقاء.

ومن جانبه، نعى المخرج والمنتج الأردني إياد الخزوز الفنان، قائلا في تصريحات خاصة للشروق، إنه كان مثالا للفنان الملتزم والخلوق والمحترف، والفن خسر كثيرًا بغيابه.

وياسر المصري، ممثل أردني، ولد في مدينة الرميثة بالكويت عام 1970 ودرس في مدرستها الثانوية، وتخرج من الأكاديمية الأردنية للموسيقى. عرفه الجمهور العربي بشكل كبير من خلال مسلسل (نمر بن عدوان) الذي قام ببطولته، وقدم خلال نفس الفترة العديد من المسلسلات التي يغلب عليها الطابع التاريخي أو البدوي مثل: (أبو جعفر المنصور، دعاة على أبواب جهنم، ذي قار). قدم أولى تجاربه في الدراما المصرية في عام 2013 من خلال مسلسل (تحت الأرض). تزوج عام 2000 من الصحفية اﻷردنية العاملة في جريدة الراي نسرين الكرد رزق منها بثلاثة أبناء منهم راية وزيد.

وقدم 55 عملا تمثيليا منها عدة اعمال بمصر منها مشاركته في بطولة مسلسل "العهد" ومسلسل "تحت الارض"وفيلم "كف القمر" ومسلسل "دهشة" و"اريد رجلا" ولعب دور الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل "الجماعة" الجزء الثاني.

وكانت اخر اعماله مسلسل "ابناء القلعة" مع المخرج إياد الخزوز والذي تم تكريمه من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله ومسلسل "شوق" وهو مسلسل بدوي ومسلسل "هراون الرشيد" ومسلسل "شيء من الماضي".

ولم يتحدد بعد موعد تشييع جنازته والعزاء والذي من المتوقع ان يكون في موطنه بالاردن.