بالصور - إستقبال رئاسي لفينجر في ليبيريا

إستقبل جورج وايا الرئيس الليبيري الحالي ونجم كرة القدم العالمية السابق ، المدرب الفرنسي ارسين فينجر مدرب ارسنال الإنجليزي السابق ، وذلك في العاصمة الليبرلية مونرفيا .

وايا إستقبل فينجر تقديراً وعرفانًا لفضل مدربه السابق في موناكو على مسيرته ، حيث كان المدرب الفرنسي أول من جلبه إلى القارة العجوز عام 1988 من تونيري ياوندي الكاميروني مقابل 12 ألف يورو فقط ! .

قصة فينجر مع وايا تحدث عنها الرئيس الليبيري الحالي قائلاً : فينجر أظهر لي الحب ، حينما كانت العنصرية في ذروتها .

المدرب الفرنسي جلب وايا بعدما سافر إلى الكاميرون لمشاهدته خصيصًا ، وبعد أن تعرف على إمكانياته واعجب به ، أصر على جلبه إلى النادي الفرنسي موناكو .

عام واحد فقط فصل وايا عن أول لقب فردي في مسيرته ، حينما توج بلقب أفضل لاعب افريقي عام 1989 .

تألق وايا مع موناكو ، نقله إلى فريق العاصمة باريس سان جيرمان حيث حقق لقب الدوري ولقبي كأس الإتحاد الفرنسي وكأس الرابطة ، ثم إلى ميلان الإيطالي حتى تحقيقه للقب أفضل لاعب في العالم 1995 .

من حق جورج وايا أن يحتفي بأرسين فينجر ، فهو المدرب الأول الذي جلبه إلى القارة العجوز وصنع منه أفضل لاعب في العالم .