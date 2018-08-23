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عاجل.. الخطوط الجوية البريطانية تعلق رحلاتها إلى إيران

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:15 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 4:15 م

علقت الخطوط الجوية البريطانية، مساء اليوم الخميس، رحلاتها إلى إيران لعدم جدواها الاقتصادية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية» الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل.


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