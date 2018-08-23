علقت الخطوط الجوية البريطانية، مساء اليوم الخميس، رحلاتها إلى إيران لعدم جدواها الاقتصادية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «العربية» الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل.