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فيديو.. تعرف على المخطط التفصيلي لمدينة العلمين الجديدة

دينا النجار
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 10:36 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 10:36 م

عرض برنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، فيديو يوضح المخطط التفصيلي لمدينة العلمين الجديدة.

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 فدانًا، وعدد السكان المتوقع 3 ملايين نسمة، وستضم المدينة من 20 لـ 25 ألف غرفة فندقية على مساحة 7 فدان، بالإضافة لـ24 حيًا سكنيًا متعدد المستويات، ومناطق صناعـية بمساحة 5 آلاف فدان، ومناطق لوجستية بمساحة 3 آلاف فدان، ومراكز بحثية وجامعات بمساحة ألفي فدان، ومناطق تجارية وخدمية بمساحة 5 آلاف فدان.

كما تضم مدينة العلمين الجديدة مشروع المدينة التراثية العالمية والذي يشمل عدة مباني، منها مبنى المكتبة والمتحف والكنيسة والمسجد ومجمع الأوبرا، فضلًا عن الساحات والمناطق الترفيهية والتجارية والاستثمارية.


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