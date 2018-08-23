محكمة الاحتلال الإسرائيلي تمدد اعتقال الأسيرة الفلسطينية لمى خاطر للمرة السابعة

قال محامي نادي الأسير الفلسطيني فراس الصباح، اليوم الخميس، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في عسقلان، مددت اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، للمرة السابعة على التوالي ولمدة سبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

وأوضح نادي الأسير -في بيان- أن الأسيرة لمى خاطر -متزوجة ولديها خمسة أبناء- تتعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومتواصل في معتقل "عسقلان" منذ تاريخ اعتقالها في 24 من يوليو 2018.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال وجهت عدة تهم للأسيرة خاطر؛ ورغم قسوة التحقيق وما رافقه من ضغوط وتهديدات لا تزال متواصلة بحقها، إلا أن الأسيرة خاطر ترفض الاعتراف بالتهم الموجهة لها.