أمير مكة: «تطوير المشاعر المقدسة» يعتمد على التكنولوجيا الذكية

135 مركزا صحيا و106 فرق طبية ميدانية لخدمة الحجيج



قال أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، إن إجمالي القوى العاملة العسكرية المدنية التي شاركت في خدمة حجاج بيت الله الحرام، بلغ أكثر من 250 ألف شخص، مشيرا إلى تجهيز 135 مركزًا صحيًا و106 فرق طبية ميدانية لخدمة الحجيج، ومشاركة أكثر من 32 ألف طبيب وممارس صحي، في الحج.

ولفت أمير مكة، خلال المؤتمر الصحفي الختامي لموسم الحج، اليوم الخميس، إلى نقل أكثر من 41 مليون راكبًا، بين سكن الحجاج في مكة المكرمة والمسجد الحرام منذ بداية موسم الحج، بواسطة 2600 حافلة، وإلى نقل قطار المشاعر نحو 360 ألف حاج، موضحا أن موسم الحج هذا العام، شهد تراجعًا في أعداد الحجاج بدون تصريح، مؤكدًا أن عددهم لم يتعد 110 آلاف حاجًا.

وقال إنه مع كل النجاح الذي حققته المملكة حتى الآن في تطوير خدمات الحج، ما زالت تسعى للمزيد، لافتا إلى الانتهاء من وضع الدراسة الأولية لمشروع تطوير المشاعر المقدسة، مؤكدًا أن المشروع سيعتمد على التكنولوجيا الذكية.



وذكر أنه سيتم الإعلان عن مراحل تطوير المشاعر المقدسة في أقرب وقت، مرجحًا تنفيذ المشروع العام المقبل، بقوله: «أتوقع أن يتم تنفيذ مشروع تطوير المشاعر المقدسة العام المقبل».