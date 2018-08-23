«القليوبية» تقرر ضبط الطيور التي يتم نقلها بدون تصريح

وجه اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع مديريات الأمن والصحة والطب البيطرى والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى وإدارة شئون البيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمكافحة انتشار مرض انفلونزا الطيور؛ خاصة مع قرب بداية موسم الهجرة.

وشدد المحافظ، فى بيان له اليوم، على ضرورة تنشيط الكمائن الحدودية بالمحافظة لضبط أي طيور يتم نقلها بدون تصريح، مؤكدًا على استمرار حملات التحصين ضد مرض انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتسجيل الحيوانات تمهيدًا لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالعلاج والتصدي لمرض الحمى القلاعية على مستوى المحافظة ورفع أية معاناة عن كاهل الفلاح والعمل على تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

واشارت الدكتورة أمل العسيلى مدير الطب البيطرى إلى أنه تم تحصين 8 مليون طائر ضد المرض كما تم الكشف عن 52 ألف و643 ذبيحة بمجازر الحيوانات بالمحافظة قبل وبعد الذبيح وتم التصريح بما هو صالح منها للاستهلاك الأدمى.

واضافت «العسيلى» أنه تم عمل زيارات ميدانية للقرى للتوعية الإرشادية عن أهمية التسجيل والترقيم والتحصين ضد مرض انفلونزا الطيور والحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض حيث تم من خلالها عقد 210 ندوة و1870 لقاء إرشادي شارك فيها 312 لجنة تحصين.