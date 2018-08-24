علمت "الشروق" أن حفل عمرو دياب، المقرر إقامته في الثامنة مساء غدا، بالساحل الشمالي، مهدد بالإلغاء أو التأجيل لموعد آخر.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، إن هناك اعتراضات أمنية حول وجود أعداد كبيرة من الجمهور في مكان الحفل، وتجري حاليا مفاوضات بين منظم الحفل وليد منصور وجهات أمنية لإقامة الحفل في موعده غدا.

وأكدت المصادر، أنه حتى الآن لم يصدر قرارًا نهائي بالغاء أو تأجيل الحفل، وأنه فور التوصل لقرار نهائي سيصدر بيان رسمي من الشركة المنظمة لحسم إقامة الحفل من عدمه.

كانت الشركة المنظمة للحفل قد كشفت، قبل ساعات، عن الصور الأولية لتجهيزات المسرح الذي من المقرر أن يطل من خلاله الهضبة، ويغني عليه أغاني البومه الجديد "كل حياتي".

وأكدت الشركة المنظمة، أن تذاكر الـVIP وقيمتها ٧٥٠ جنيها للفرد، نفذت تماما بعد طرحها بيومين فقط، كما أوشكت التذاكر فئة 300 جنيه على النفاذ أيضا.

يذكر أن عمرو دياب طرح من البومه الجديد ٤ أغنيات حتى الآن هي، "ده لو اتساب، تعالي، كل حياتي، هدد".