«الروبل» الروسي يسجل أدنى مستوى أمام «الدولار» خلال عامين

تراجع الروبل الروسي، إلى أدنى مستوياته خلال عامين، مقابل الدولار في تعاملات بورصة موسكو اليوم الخميس، وسط ضغوط العقوبات الأمريكية الموسعة.

وسجل سعر الدولار 69 روبل في التعاملات الصباحية في بورصة موسكو، وهو أضعف مستوى للعملة الروسية منذ أبريل 2016، في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد الروسي توسع نطاق العقوبات الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على شركتي شحن روسيتين بناء على اتهام بإتجارهما في النفط مع كوريا الشمالية.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية، أنها سوف تحظر الصادرات الأمريكية، التي يمكن أن يكون لها استخدام عسكري، إلى روسيا، ومن المقرر أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي، أمس الأربعاء، إنه مستعد للتدخل لدعم الروبل.

وأدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقوبات الأمريكية، ووصفها بأنها «غير مجدية ولا معنى لها»، وفقا للكرملين.

وألقى بوتين باللائمة على عداء الولايات المتحدة لروسيا في «ما يسمى بالدولة العميقة ، الطبقة الحاكمة».

وبدا «بوتين» مرحًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فنلندا الشهر الماضي، عندما التقيا في محاولة لإعادة بناء العلاقات المهترئة بين القوتين.

ثم واجه «ترامب» انتقادات على نطاق واسع، بسبب قبوله لرفض بوتين للاتهامات، القائلة بأن الحكومة الروسية تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لصالح ترامب.