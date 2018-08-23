مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف اليوم الخميس، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين.

وتبين أن جميع المصابين من محافظة القاهرة، والمتوفي من مركز الواسطى ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي؛ لتلقي الإسعافات الأولية.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بوصولب 12 مصابا وجثة متوفي إلى مستشفى الواسطى المركزي؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي.

وتبين من تحريات الرائد محمود فؤاد رئيس مباحث الواسطى، أن الحادث وقع نتيجة انقلاب الميكروباص بسبب السرعة الزائدة.

ونتج عن الحادث إصابة كل من: "روحية شعبان علي، جرح بالرأس، هدى محمد يوسف، اشتباه كسر بالكتف، محمد علي، جرح بالرأس، ربيع عبد الفتاح محمد، جرح باليد اليسرى، ميرفت شحاتة، كدمات وسحجات، آمال عبد الله، جرح بالرأس، سمير عبد السيد، كدمات وسحجات".

وهناك مجموعة مصابين حالتهم جيدة وهم: "ندا هلال عبد العاطي، محمد هلال عبد العاطي، أحمد حسن شحاتة، معاذ عصام عبد الرحيم، أميرة هلال عبد العاطي"، والمتوفي هو علاء أحمد محمود، سائق.

حُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي.