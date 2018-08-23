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الجيش الإسرائيلي يختتم تمرينا يحاكي حربا مع حزب الله اللبناني

تل ابيب - د ب ا
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:21 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 9:21 م

أختتم اللواء جولاني التابع للجيش الإسرائيلي تدريبًا دام أسبوعًا كاملاً، محاكيًا القتال ضد حزب الله، بعد أسابيع قليلة من قيام جيش إسرائيل بتدريبات هي الأكثر شمولاً، والتي أجرتها الفرقة المدرعة السادسة والثلاثون للقوات البرية.

وقد جرت التدريبات في الجزء الشمالي من البلاد كجزء من سلسلة من التدريبات السادسة والثلاثين للفرقة المدرعة (تشكيل جااش) لتحسين استعدادها للحالات الطارئة والحرب، حسبما ذكرت اليوم الخميس، صحيفة «جيروزاليم بوست».

وأعلنت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بأن أي اندلاع للصراع على الحدود الشمالية لن يقتصر على لبنان أو سورية فقط، بل على طول الجبهة الشمالية.


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