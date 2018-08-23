ضيوف الرحمن يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق حتى غدا

رئيس بعثة الحج: 3 ظواهر سلبية فى موسم الحج تتطلب حلولا عاجلة



ينتهي غدا الحجاج المتعجلون من رمى جمرات اليوم الثانى واستكمال باقى مناسك الحج بطواف الافاضة والسعى بين الصفا والمروة وذلك للحجاج الذين فضلوا الاقامة فى منى على مدى اليومين الماضيين.. فى حين يستكمل باقى الحجاج أيام التشريق الثلاثة التى تنتهى بعد ظهر الجمعة لتبدأ الأسبوع القادم رحلات العودة المكثفة للعائدين إلى بلادهم أو التفويج إلى المدينة المنورة للراغبين فى زيارة المسجد النبوى الشريف وقبر الرسول (صلى الله عليه وسلم)، فيما يبدأ غدا الجمعة عودة أول فوج من حجاج السياحة طيران حيث يغادر مطار جدة إلى القاهرة نحو 85 حاج، فيما تبدأ أول رحلات لعودة الحجاج المستوي البري يوم الثلاثاء المقبل.



وعن أحوال الحجاج المصريين أكد المستشار عمر مروان رئيس البعثة الرسمية للحج وزير الدولة لشئون مجلس النواب أن الحجاج المصريين بخير والموقف بصفة عامة مطمئن خاصة فيما يتعلق بحالات الوفاة والحالات المرضية، مشيرا الى أن الوفيات منذ بداية الموسم حتى الان لم تتجاوز حتى الآن 30 حالة من بين 80 ألف حاج مصرى ومعظمها وفاة طبيعية كما أن جميع الحالات المرضية تم نقلها إلى عرفات بسيارات إسعاف سعودية ومعظمها تم شفائهم وخرجوا من المستشفيات وانضموا الى بعثاتهم.



أكد رئيس البعثة فى تصريحات صحفية أن الموسم لم يشهد حتى الآن أية مفاجآت وان كافة الأمور كانت متوقعة خاصة مسألة تأخر التسكين بمخيمات منى، مشيرا إلى أن عمليات تصعيد الحجاج المصريين لعرفة شهدت انتظاما كبيرا، فيما حدثت بعض التأخيرات المتوقعة في النفرة من عرفات لمنى والتي لم تقلل من وصول الحجاج في الأوقات المقررة لهم شرعا.



وأشار مروان إلى أن أكثر من 50% من حجاج مصر هذا العام سيدات، مما يؤكد أن اقبال المرأة على الحج يفوق رغبة الرجال، مشيرا إلى أنه نظرا لهذا التزايد فى أعداد السيدات فانه سيراعى ابتداء من موسم الحج القادم أن تضمن بعثة الأوقاف مجموعة كبيرة من الواعظات لتكون أكثر قربا وفهما لطبيعة المرأة وذلك ضمن البرنامج الخاص بالتوعية والارشادات الدينية لضيوف الرحمن.



وحول الظواهر السلبية لموسم الحج هذا العام أن الظاهرة المؤسفة التى تصدرت المشهد هى عدم التزام بعض المطوفين بما تم الاتفاق عليه مع بعثات الحج المصرية وخاصة مطوفى الحج البرى الذين أهملوا عددا كبيرا من حجاج البر ولم يوفروا لهم الاماكن الخاصة فى منى أو وسائل الاعاشة مما وضع الشركات المنظمة لهذا النوع من الحج فى مأزق لأنها لاتملك توفير الاماكن والوجبات فى وقت قصير لمثل هذه الأعداد، مؤكدا أنه تم ابلاغ السلطات السعودية بهذه المخالفات الجسيمة وبالفعل تم ايقاف عدد من هؤلاء المطوفين وابعادهم تماما عن العمل فى مجال خدمات الحجاج والطوافة.



أما الظاهرة الثانية فهى استمرار تزايد حجاج الفرادى المصريين مما يستدعى ضرورة تقنين هذا النوع من الحج وهو ما سيعمل عليه بمجرد عودته بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء وسيتم وضع ضوابط صارمة لسفر أصحاب تأشيرات المجاملة، مؤكدا أنه سيتم وضع عقوبات رادعة لشركات السياحة التى تمنح خطابات وهمية للأفراد بوجود سكن فى مكة والمدينة والمشاعر المقدسة.



وقال إن الظاهرة الثالثة وهى مرتبطة بالظاهرتين السابقتين وهى زيادة حالات الحجاج التائهين خاصة خلال التواجد بمخيمات عرفات ومنى، مشيرا الى جهود البعثات النوعية " قرعة – سياحة جمعيات" فى تخفيف هذه الظاهرة واعادة الحجاج الى اماكن اقامتهم بالإضافة إلى شكوى بعض الحجاج من ضيق المخيمات فى منى وهذه مشكلة مزمنة سيتم التفاوض بشأنها مع السلطات السعودية.



أوضح رئيس البعثة الرسمية للحج ان مصر لن تطلب حاليا زيادة حصتها من تأشيرات الحج وذلك لضيق مساحة مشعر منى، وتابع "من غير المنطقي أن نطلب زيادة أعداد حجاجنا وفقا لعدد سكان مصر حيث أن منطقة منى ضيقة للغاية وتكفي بالكاد الأعداد الموجودة بها"، مستطردا أنه في حال قررت المملكة التوسع الرأسى وإقامة مشروعات سكنية بمنى تستوعب الأعداد المتزايدة من الحجاج فقد نطلب وقتها زيادة حصة مصر من تأشيرات الحج.



وأضاف أن غرفة العمليات التي شكلتها البعثة الرسمية لاستقبال أية شكاوى تخص الحجاج تلقت عدد من الشكاوى الخاصة بتأخر التسكين بمخيمات منى، فضلا عن عدد من حالات التوهان لعدد من الحجاج لعدم وجود أسورة بيانات معهم، مشيرا إلى أن أحد السيدات المصريات اللاتي حصلن على تأشيرات خارج الحصة الرسمية للدولة توجهت بالشكر لادارة البعثة على إيصالها بمكتب الطوافة التابعة له حتى قام بتوصيلها للمخيم الذي ستقيم به أثناء ىداء المناسك، منوها إلى أن مشكلات التأشيرات الفردية "المجاملة" تراجعت هذا العام بنسبة كبيرة بعد ان علم الحجاج أرقام مكاتب الطوافة الخاصة بهم والتي وزعتها ادارة البعثة على مشرفيها وعبر الإعلام، لافتا إلى أنه اتفق مع وزير الحج السعودي على وضع ضوابط جديدة للتأشيرات الفردية تحفظ للحاج حقوقه وتمنع حدوث مشكلات.



وأشار مروان إلى أنه سيتقدم بتقرير كامل لرئيس مجلس الوزراء فور انتهاء مناسك الحج عن الموسم وآداء البعثات النوعية في تنظيم البرامج، موضحا أن تقريره سيشمل الايجابيات والسلبيات التي مر بها الموسم، فضلا عن توصيات للقضاء على أية سلبيات نهائية.



وأشاد مروان بالبعثة الطبية ودورها في علاج آلاف الحجاج بكل من مكة والمدينة والمشاعر المقدسة، كما وجه الشكر لبعثة وزارة الأوقاف التي ضمت 60 واعظا على توحيد فتاواها في الأمور المتعلقة بالحج وأخذها بمبدأ الرخص للتيسير على الحجاج خاصة المرضي والنساء وكبار السن، وأضاف أنه خاطب وزير الأوقاف لإرسال واعظات نساء للحج بداية من العام المقبل، خاصة أن أكثر من 50% من الحجاج المصريين من النساء.



وأوضح مروان أن السلطات السعودية عزلت أحد المطوفين بعد الشكوى الذي تقدمت به البعثة لعدم التزامه بالعقود الموقعة، كما تحقق مع آخر لذات السبب. ووجه رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية الشكر والتحية للمملكة العربية السعودية لما تقدمه من تيسيرات على ضيوف الرحمن، معربا عن أمله بمزيد من التقدم إلى الممكلة. وأوضح أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الحج السعودية لتذليل أى مشكلات أو عقبات قد تواجه حجاج بيت الله الحرام.