محامي مايكل كوهين يبدأ حملة تبرعات لجمع 500 ألف دولار كفالة لموكله

بدأ ليني ديفيس، محامي مايكل كوهين (المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب) حملة تبرعات عبر الإنترنت، لجمع 500 ألف دولار لتسديد كفالة موكله.



وحتى الآن، جمع الصندوق الذي أطلق عليه «مايكل كوهين تروث فاند» (صندوق الحقيقة لمايكل كوهين) 56 ألف دولار.



وتقول الحملة: "قرر مايكل وضع عائلته وبلده في المقام الأول. والآن مايكل في حاجة لمساعدتكم المالية - لدفع الرسوم القانونية".



وأعلن ديفيس عن الحملة عبر التليفزيون.



وينظر إلى صفقة الاعتراف بالذنب التي عقدها كوهين مع الادعاء العام الامريكي على أنها قد تكون مدمرة للغاية لموكله السابق، الرئيس ترامب، لأنه كان عضوا لفترة طويلة في الدائرة الداخلية للرئيس ويتردد أنه قدم أموالا لشراء صمت أشخاص.



وألمح ديفيس إلى أن كوهين قد يكون لديه مزيد من المعلومات حول ما يتردد عن حدوث تدخل أجنبي في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في عام 2016 وفاز بها ترامب.