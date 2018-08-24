حالة وفاة تبعد وليد سليمان عن معسكر الأهلي استعدادا للحدود

غادر وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الفريق في الإسكندرية متوجهًا إلى محافظة المنيا، بعدما تلقى خبر وفاة خَالِهِ.

وسافر وليد إلى المنيا للمشاركة في تشييع الجنازة ومراسم دفن الجثمان.

وقال محمد يوسف، المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن وليد تلقى خبر وفاة خَالِهِ أثناء توجه حافلة الفريق إلى الإسكندرية، واستأذن على الفور، وغادر سيارة الفريق، وسافر إلى المنيا.

وأشار «يوسف» إلى أن فرصة «وليد» في المشاركة مع الأهلي أمام الحدود، غدًا، ما تزال قائمةً طبقًا للاتصالات التي جرت معه، ومن الممكن أن يلحق بالمباراة حالة وصوله في توقيت مناسب، وكانت حالته البدينة والنفسية تسمح بذلك، وربما لا تسمح الظروف بحضوره، وكل ذلك يتضح غدًا قبل موعد اللقاء بوقت كافٍ.

ويلتقي الأهلي مع فريق حرس الحدود في التاسعة من مساء غدٍ، في إطار المرحلة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، على ستاد المكس.