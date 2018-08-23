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«شكري» ونظيره الأردني يبحثان توفير الدعم المطلوب لوكالة «الأونروا»

إيفون مدحت
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 3:37 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 3:37 م

صرحت وزارة الخارجية، مساء اليوم الخميس، أن سامح شكري، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وأوضحت «الخارجية»، بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل، أن «الصفدي» أطلع «شكري» على نتائج زيارته إلى واشنطن ومباحثاته حول عملية السلام.

وأضافت الوزارة، أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال، موقف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «غوث»/ «الأونروا»، وتوفير الدعم المطلوب لها.

وأعلنت «الأونروا»، في منتصف أغسطس الجاري، عن نفاد مواردها المالية في سبتمبر المقبل، موضحة أنها بدأت عملها هذا العام بعجز نصف بليون دولار، بسبب القرار الأمريكي بحجب 500 مليون دولار من ميزانيتها، لكنها استطاعت خلال فترة وجيزة الحصول على 283 مليون دولار منهم، وما زال هناك عجزًا بنحو 217 مليون دولار.


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