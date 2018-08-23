المصري يواصل إستعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

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أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مرانه الأساسي مساء اليوم الخميس علي ملعب الفندف الذي يقيم به، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري السبت المقبل في رابع جولات الدوري الممتاز.

وشهد المران اجتماع حسام حسن المدير الفني للفريق بلاعبيه، مؤكدًا علي ضرورة التركيز في المباراة وغلق صفحة البطولة الإفريقية.

كما حذر حسن لاعبي المصري من خطورة الاتحاد الذي ينتشي بفوزه على الإسماعيلي 1-0 الجمعة الماضية.

وتضمن المران تركيز الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية اللازمة لإختراق دفاعات "سيد البلد" وتحقيق الانتصار، لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري الممتاز.

واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين لاختيار العناصر التي سوف تمثل المصري أمام الاتحاد، وأنهى الفريق البورسعيدي مرانه بمحاضرة فنية حاول من خلالها حسام حسن تلقين لاعبيه كافة التعليمات الخاصة بالمباراة.