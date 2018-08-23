الخميس 23 أغسطس 2018 9:18 م القاهرة القاهرة 30.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

المصري يواصل إستعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

عمر علام
نشر فى : الخميس 23 أغسطس 2018 - 8:42 م | آخر تحديث : الخميس 23 أغسطس 2018 - 8:42 م

 أدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، مرانه الأساسي مساء اليوم الخميس علي ملعب الفندف الذي يقيم به، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري السبت المقبل في رابع جولات الدوري الممتاز.

وشهد المران اجتماع حسام حسن المدير الفني للفريق بلاعبيه، مؤكدًا علي ضرورة التركيز في المباراة  وغلق صفحة البطولة الإفريقية.

كما حذر حسن لاعبي المصري من خطورة الاتحاد الذي ينتشي بفوزه على الإسماعيلي 1-0 الجمعة الماضية.

وتضمن المران تركيز الجهاز الفني على النواحي الخططية والتكتيكية اللازمة لإختراق دفاعات "سيد البلد" وتحقيق الانتصار،  لتحسين وضع الفريق بجدول الدوري الممتاز.

واختتم المران بتقسيمة بين اللاعبين لاختيار العناصر التي سوف تمثل المصري أمام الاتحاد، وأنهى الفريق البورسعيدي مرانه بمحاضرة فنية حاول من خلالها حسام حسن تلقين لاعبيه كافة التعليمات الخاصة بالمباراة.

 

 

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك