أبو جريشة يقود الإسماعيلي أمام الكويت بعد استقالة مضوي

أعلن الجزائري خير الدين مضوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، اليوم الأحد، استقالته من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعد تراجع النتائج مؤخرا والتى كان أخرها تلقى هزيمتين على التوالى أمام طلائع الجيش وسموحة بنتيجة 3/0 و3/1 ضمن الدوري الممتاز.

ووافق مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على قبول استقالة المدرب الجزائري، مع تكليف محمد محسن أبو جريشة المدرب العام بقيادة الفريق في مباراة الكويت الكويتي المقبلة، التي تقام يوم الخميس المقبل، ضمن غياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.

وتقوم إدارة الدراويش فى الوقت الحالى بدارسة عددًا من السير الذاتية لمدربين أجانب ، على أن يتم اختيار الأنسب خلال الأيام القليلة المقبلة لقيادة الفريق فى الفترة القادمة.

يذكر أن بعثة الفريق ستتوجه فجر الأحد إلى دولة الكويت ، استعدادا لمواجهة بطلها الخميس المقبل ، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين نظيفين.