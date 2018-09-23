صلاح محسن يتحدى: بطولة أفريقيا لن تخرج من قبضة الأهلي

أكد صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي على أن بطولة دوري أبطال أفريقيا لن يخرج عن النادي الأهلي، وذلك عقب فوز المارد الأحمر على هورية الغيني بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وقال محسن في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" عقب المباراة: "أوجه رسالة لجمهور الأهلي أن بطولة أفريقيا لن تخرج هذا الموسم عن القلعة الحمراء".

وأضاف: "مباراة الذهاب كانت صعبة، ولكن في مباراة العودة كنا أكثر تركيزًا، واستطعنا تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة".

وعن مساندة اللاعبين القدامي له ولزملاؤه علق قائلًا: "دائما ما يعطونا التعليمات والحافز في الملعب ودائما ما يخبرونا أن النادي الأهلي هو بطل أفريقيا، وأود أن أشكرهم جميعًا".