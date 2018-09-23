مصدر أمني عراقي: مقتل 6 عناصر من داعش في غارة أمنية شمالي بغداد

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، السبت، مقتل ستة عناصر تابعين لتنظيم داعش الإرهابي في غارة أمنية على أوكار وأنفاق لهم جنوبي قضاء الشرقاط.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن" قوة مشتركة من الجيش والشرطة ولواء/51 من الحشد العشائري شنت مساء اليوم غارة على منطقة النمل جنوبي الشرقاط بهدف القضاء على عناصر داعش المتواجدين فيها".

وأضاف البازي أن "العملية تمت بناء على معلومات استخبارية مسبقة تؤكد وجود 15 عنصرا من داعش في أنفاق وأوكار محاذية للضفة الغربية لنهر دجلة، موضحا أن العملية جرت بمشاركة واسعة من طيران الجيش وأدت الى مقتل ستة من عناصر داعش وتدمير عدد من الأوكار والأنفاق والمضافات والسيطرة على تجهيزات وأسلحة ومعدات متنوعة فيما تمكن الباقون من الفرار في الأحراش القريبة من النهر".

وأشار البازي إلى "استمرار القوات المشتركة بمطاردتهم للقضاء عليهم نهائيا".

يشار إلى أن مناطق عديدة في محافظة صلاح الدين تشهد بين الحين والآخر هجمات و عمليات تنفذها خلايا تنظيم داعش النائمة ضد القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي والعشائري والمواطنين على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.