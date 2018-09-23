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وزير الطاقة الإماراتي: سوق النفط يشهد استقرارا استثنائيا ومثاليا

الجزائر - د ب أ:
نشر فى : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 1:53 م | آخر تحديث : الأحد 23 سبتمبر 2018 - 1:53 م

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، رئيس الدورة الحالية لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، إن أسواق النفط العالمية تشهد استقرارا استثنائيا ومثاليا.

وأعرب «المزروعي»، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة لدول «أوبك» وخارجها اليوم بالجزائر، عن أمله في أن يستمر هذا الاستقرار لفترة طويلة، كما لم يخف الرغبة والقدرة في الوصول إلى قرارات تمكن من الحفاظ على استقرار السوق.

وتابع: «لا شك لدي في القدرة على الوصول إلى هذه القرارات، لا شيء مستقر 100%، نحن نسعى للوصول إلى هذا الهدف، يجب أن نعمل من أجل استحداث توازن بين كافة الأطراف وبناء ثقة بين المنتجين والمستهلكين على المدى الطويل، يتعين علينا أن نعمل أكثر فأكثر على بلوغ أهدافنا المتمثلة أساسا في التحكم في الأسواق على المدى الطويل».

ودعا «المزروعي»، الدول الأخرى، للانضمام إلى الحوار بين دول «أوبك» وشركائها من خارجها.


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