قال الفنان عمرو يوسف، إنه لا يفضل المشاركة في الأعمال السينمائية على حساب التليفزيونية، طالما كان العمل جيدًا من الناحية الفنية، مضيفًا أنه يعمل في الاثنين معًا.

وأضاف في تصريحات لقناة «العربية»، اليوم الأحد، أنه يقرأ حاليًا أكثر من سيناريو لعمل تليفزيوني يعرض في شهر رمضان القادم، لاختيار أحدهم، موضحًا أنه سيقدم عملًا سينمائيًا في حالة توفر النص المناسب.

وأوضح أن تركيز المنتجين على عرض الأعمال التليفزيونية في شهر رمضان سببها المشاهدة الكبيرة في هذا الوقت، إلا أن نجاح عددًا من الأعمال التي عرضت خارج الموسم الرمضاني، قد يشجع الصناع للمشاركة في الأعمال خارج رمضان.

وذكر أنه لا يفرق بين العمل التليفزيوني والسينمائي ما دام العمل جيدًا من الناحية الفنية، ولن يضحي بالتليفزيون من أجل السينما إذا استحق الأول ذلك، مشيرًا إلى مسلسل «طايع»، الذي عرض في رمضان الماضي، قائلًا إن نص العمل كان جيدًا وبصحبة مخرج جيد هو عمرو سلامة، ومنتجين جيدين، ولم يكن ليضحي بهذا العمل من أجل التركيز في عمل سينمائي.