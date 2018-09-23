غالبية الفلبينيين راضون عن الحرب على المخدرات رغم تزايد عدد القتلى

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الأحد، أن غالبية الفلبينيين لا يزالون راضون عن حملة الرئيس رودريجو دوتيرتي ضد تجارة المخدرات غير المشروعة، على الرغم من الانتقادات المستمرة بشأن العنف وتزايد عدد القتلى.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه مرصد المزاج الاجتماعي خلال الفترة من 27 إلى 30 يونيو، أن 78% من 1200 شخص شاركوا في الاستطلاع في جميع أنحاء البلاد، أعربوا عن رضاهم عن الحملة، و 13% فقط أعربوا عن عدم رضاهم بينما لم يحسم 9% موقفهم .

وذكر المرصد أن مستوى الرضا على الحملة كان أعلى في منطقة مينداناو الجنوبية، ومنطقة دوتيرتي، بنسبة رضا بلغت 89%، فيما بلغت نسبة عدم الرضا 5% فقط.

وتعتبر حملة مكافحة المخدرات غير الشرعية سياسة رئيسية لدوتيرتي، الذي تعهد في يوليو الماضي أن الحملة ستكون «لا هوادة فيها وتقشعر لها الأبدان كما بدأت في أول يوم لها»، متجاهلاً الانتقادات الحادة/ ومنذ أن أصبح دوتيرتي رئيسا في 30 يونيو 2016، خلفت الحملة أكثر من 4200 قتيل، وفقاً لإحصائيات الشرطة.

وقالت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، إن عدد القتلى الفعلي قد يتخطى الـ 12 ألف، بناء على تقديرات لجمعيات حقوقية محلية وجماعات كنسية.