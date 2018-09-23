العراق: مقتل 5 داعشيين في الموصل

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أعلن المركز الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، مقتل 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي بمنطقة "حاوي زعينية" في مدينة الموصل.

وذكر المركز، في بيان أوردته قناة "الإخبارية العراقية"، إنه وبإسناد من قيادة العمليات المشتركة وبجهد استخباري نوعي تمكنت عناصر استخبارات الشرطة الاتحادية من قتل 5 إرهابيين داخل نفقين في منطقة حاوي زعينية.

وأضاف المركز الإعلامي، أنه بحسب المعلومات الاستخبارية فإن هذه المجموعة الإرهابية كانت تخطط لاستهداف المواطنين الأبرياء.

كان المتحدث باسم مركز الإعلام الأمني العراقي العميد يحيى رسول، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن استخبارات الشرطة الاتحادية عثرت على مخابئ لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.