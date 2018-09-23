اتجاه في الأهلي لتعديل موعد مباراته أمام وفاق سطيف بأبطال إفريقيا

يفكر مسؤولو النادي الأهلي في مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتعديل موعد مباراة الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري المقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وهناك اتجاه داخل القلعة الحمراء لتقديم اللقاء 24 ساعة، ليقام في الأول من أكتوبر المقبل، حال موافقة مجلس إدارة النادي على المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال بالعاصمة الرياض، والمقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل.

وتدور اتصالات بين مسؤولي الأهلي واتحاد الكرة خلال الساعات الأخيرة تمهيدًا للوصول لقرار نهائي بشأن إقامة اللقاء بين الأهلي والهلال بعد إصدار الاتحاد السعودي لكرة القدم أكثر من بيان متعارض خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، رهن مجلس إدارة الأهلي قرار المشاركة بتعديل موعد مباريات الفريق بدوري الأبطال والدوري المصري.