لشرطة الأمريكية تعتقل رجلا هدد بقتل «ترامب»

ألقت الشرطة الأمريكية، اليوم، القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر.

وذكرت خدمة المارشال الأمريكية، وهي وكالة فيدرالية لإنفاذ القانون، في بيان، أن شون ريتشارد كريستي، 27 عاما، كان مسلحا بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو، في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند، مضيفة أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر ست ولايات فضلا عن كندا، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرتت السلطات أن "كريستي" هدد الرئيس الأمريكي في يونيو الماضي في منشور على "فيسبوك" انتقد خلاله أيضا جون مورجانيلي، ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا، قائلا: "استمر في ذلك يا مورجانيلي، أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد ترامب"، واختفى "كريستي" بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة فيدرالية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.

وتعتقد السلطات أنه غادر بنسلفانيا متوجها إلى نيويورك بشمال البلاد ثم تسلل إلى كندا وعاد مرة أخرى عبر وست فرجينيا ثم إلى كنتاكي ومنها لماريلاند قبل أن يستقر في أوهايو، وخلال رحلته الطويلة سرق "كريستي" أربعة أسلحة وعددا كبيرا من السيارات.

وكانت أخبار "كريستي" تصدرت العناوين من قبل في عام 2010 بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من "بيلن".