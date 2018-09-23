برلمانية عراقية تدعو إلى طرد السفيرين الأمريكي والبريطاني

دعت النائبة عن تحالف "الفتح" العراقي، انتصار الموسوي اليوم الأحد، إلى "طرد" السفيرين الأمريكي والبريطاني من العراق؛ بحجة تبنيهما مشاريع تقسيمية.

وقالت "الموسوي"، في بيان حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز": "إنه على الحكومة العراقية اتخاذ موقف حازم وجريء بطرد السفيرين الأمريكي والبريطاني من العراق على خلفية تبنيهما مشاريع تقسيمية للبلاد والتدخل بشؤون العراق الداخلية".

وأضافت أن: "الانتصار على داعش أفشل جميع المشاريع الأمريكية البريطانية الساعية لتقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات صغيرة"، مشيرة إلى أن سفيري أمريكا وبريطانيا في العراق وراء إحراق المقرات العامة والخاصة في محافظة البصرة جنوبي البلاد.