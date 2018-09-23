موسكو: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة الروسية

حملت موسكو، اليوم الأحد، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا الأسبوع الماضي.

وأوضحت موسكو، حسبما ذكرت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، صباح الأحد، أن إسرائيل أبلغتها أنها ستنفذ غارات في جنوب سوريا بينما شنت الهجمات في الشمال، مضيفة أن إسرائيل راقبت الطائرة الروسية واستخدمتها كغطاء للحماية من صواريخ الدفاع الجوي السوري.

وقالت إن سلاح الجو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن سقوط الطائرة.

وكانت طائرة حربية روسية، قد سقطت بالقرب من الساحل السوري، الاثنين الماضي، وعلى متنها 14 عسكريًا روسيًا قضوا جميعًا.