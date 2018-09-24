إيران: إنتاج النفط لم يتأثر بهجوم الأهواز

أعلنت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الأحد، أن إنتاج النفط في البلاد يتدفق بالمستويات العادية، بالرغم من الهجوم الدموي الذي وقع بمدينة الأهواز في إقليم خوزستان الغني بالنفط.

وينتج هذا الإقليم نحو ثلثي إنتاج البلاد من النفط، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

ولم تتخذ إيران، وهي الدولة الثالثة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من حيث حجم الإنتاج، أي تدابير إضافية لحماية منشآت الطاقة حول مدينة الأهواز التي وقع بها هجوم أمس السبت، وفقا لما ذكرت وزارة النفط.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حمل دولة خليجية، لم يسمها، مسؤولية ذلك الهجوم. رغم أن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم.