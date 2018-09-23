إحصائية: المصريون يشكلون 20% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت

كشفت البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، عن أن العمالة المصرية تشكل 20% من إجمالي العمالة الوافدة في الكويت.

وأوضحت الجداول الخاصة بالإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، أن تعداد العمالة المصرية في الكويت بلغ نحو 475.5 ألف عامل (466.3 ألف عامل في نهاية عام 2017)، ليمثل 17.3% من إجمالي العمالة شاملا العمالة الكويتية، و20% من إجمالي العمالة الوافدة؛ لتحتل المرتبة الثانية في سوق العمالة الكويتي.

وأضافت أن العمالة الهندية تحتل المرتبة الأولى في سوق العمل الكويتي بنحو 871.5 ألف عامل (858.2 ألف عامل في نهاية عام 2017) بنسبة 31.7% من جملة العمالة شاملا العمالة الكويتية، ونحو 36.6% من جملة العمالة الوافدة، بينما تأتي في الترتيب الثالث العمالة الكويتية بنحو 369.2 ألف عامل (365.6 ألف عامل في نهاية عام 2017)، وبنسبة 13.4% من إجمالي العمالة، بينما ترتفع تلك النسبة، إذا كانت أرقامها في الجداول لا تشمل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأشارت إلى أن بنجلاديش تأتي في المرتبة الرابعة، بإجمالي عمالة بلعت 261.4 ألف عامل (253 ألف عامل في نهاية عام 2017) بنسبة 9.5% من إجمالي العمالة، ونحو 11% من إجمالي العمالة الوافدة، في حين تحتل الفلبين المرتبة الخامسة بإجمالي 241 ألف عامل (243.4 ألف عامل في نهاية عام 2017) وبنسبة 8.8% من إجمالي العمالة، وبنحو 10.1% من إجمالي العمالة الوافدة.

وأوضحت أن نحو ثلث إجمالي العمالة الوافدة في الكويت، هي عمالة منزلية؛ حيث يبلغ عددها كما في نهاية الربع الأول من عام 2018، نحو 683.5 ألف عامل (677.9 ألف عامل في نهاية عام 2017)، موزعة بشكل تقريبي مناصفة ما بين الذكور البالغ عددهم نحو 342.7 ألف عامل، والإناث البالغ عددهم نحو 340.8 ألف عاملة.

وذكرت أن عمالة الذكور القادمين من الهند تتصدر القائمة بنحو 293.9 ألف عامل (289.8 ألف عامل في نهاية 2017)، بينما تتصدر الفلبين عمالة الإناث بنحو 159.8 ألف عاملة (162.5 ألف عاملة في نهاية 2017)، في حين تتصدر الهند أرقام العمالة المنزلية من الجنسين بنسبة 43% من إجمالي العمالة المنزلية، تليها الفلبين بنسبة 23.4% من الإجمالي، بينما تستحوذ 4 جنسيات هي الهند والفلبين وبنجلاديش وسريلانكا بشكل عام، على نحو 89.5% من إجمالي عدد العمالة المنزلية من أصل 10 جنسيات.