ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالساحل

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على صاحب مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهزلة المصدر بمنطقة الساحل وحرر محضر بالواقعة وأمر مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين مفادها أن سامح س ي ع 39 عاما مسئول عن مخزن للمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بمنطقة الساحل يدير المخزن بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل ذات منشأ أجنبي وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3000 سرنجة و 1200 وصلة شريانية و 2000 جوانتي و800 "كانونة "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة